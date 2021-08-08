В Таллинне за сутки произошло два ДТП с электросамокатами: пострадавших увезли в больницу
В ночь на субботу и утром того же дня в Таллинне произошло два ДТП с участием электросамокатов. Пострадавшие, двое мужчин, попали в больницу.
В ночь на субботу и утром того же дня в Таллинне произошло два ДТП с участием электросамокатов. Пострадавшие, двое мужчин, попали в больницу.
В 00.23 сообщили о дорожно-транспортном происшествии рядом с Тоомпуйестеэ, 16 в Таллинне, где с признаками алкогольного опьянения ехавший на электросамокате 32-летний мужчина потерял управление и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 09.10 произошла авария рядом с Линнамяэ-теэ, 57 в Таллинне, где 46-летний на электросамокате Kugoo затормозил до пешеходного перехода и упал. Его также увезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.