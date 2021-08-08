В Таллинне за сутки произошло два ДТП с электросамокатами: пострадавших увезли в больницу

В 00.23 сообщили о дорожно-транспортном происшествии рядом с Тоомпуйестеэ, 16 в Таллинне, где с признаками алкогольного опьянения ехавший на электросамокате 32-летний мужчина потерял управление и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.