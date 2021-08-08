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  • В Таллинне за сутки произошло два ДТП с электросамокатами: пострадавших увезли в больницу

В Таллинне за сутки произошло два ДТП с электросамокатами: пострадавших увезли в больницу

В будущем столичные власти хотели бы видеть услугу проката электросамокатов частью сети общественного транспорта. ФОТО: Konstantin Sednev

В ночь на субботу и утром того же дня в Таллинне произошло два ДТП с участием электросамокатов. Пострадавшие, двое мужчин, попали в больницу.

В 00.23 сообщили о дорожно-транспортном происшествии рядом с Тоомпуйестеэ, 16 в Таллинне, где с признаками алкогольного опьянения ехавший на электросамокате 32-летний мужчина потерял управление и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 09.10 произошла авария рядом с Линнамяэ-теэ, 57 в Таллинне, где 46-летний на электросамокате Kugoo затормозил до пешеходного перехода и упал. Его также увезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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