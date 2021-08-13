Пт, 13.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

УЕФА предложит ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей

Футбольный мяч. ФОТО: Vitalii Kliuiev(Vitleo) via www.imago-images.de

УЕФА в сентябре опубликует проекты, касающиеся отмены финансового фэйр-плей. Об этом сообщает газета The Times.

Вместо финансового фэйр-плей организацией будет предложено ввести потолок зарплат, а для клубов, которые будут его превышать, возможно, введут налог на роскошь. Данный порядок может начать действовать с 2022 года. Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общей суммы полученных средств. Те команды, показатели которых не будут соответствовать предложенному лимиту, должны будут платить дополнительный налог.

Если потолок будет превышен клубом на 20% и менее, то клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода. Также на саммите, который будет организован в сентябре, УЕФА планирует обсудить меры, исключающие создание Суперлиги Европы и аналогичных независимых организаций.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back