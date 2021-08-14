За сутки в Эстонии прибавился еще 291 диагноз "коронавирус"

Среди новых заразившихся 81,7% составляют те, кто не прошел вакцинацию. У 18,3% курс вакцинации был завершен. Из нуждающихся в стационарном лечении курс вакцинации не пройден у 84,5%.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 116 человек. 75 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

44 новых случая прибавилось в Тартуском уезде, 22 - в Пярнуском уезде, 20 - в Вырумаа, 19 - в Вильяндимаа, 16 - в Ида-Вирумаа, 13 - в Ярвамаа, 11 - в Валгамаа, 7 - в Пыльвамаа, 6 - на Сааремаа, 5 - в Рапламаа и 2 на Хийумаа. В трех случаях в регистре населения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 245,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,9% от общего количества сделанных тестов.

В течение дня было открыто 14 новых случаев COVID-19 в больницах. 71 пациент нуждается в стационарном лечении. Из людей, которые в настоящее время нуждаются в стационарном лечении, 60 не вакцинированы, что составляет 84,5% пациентов, инфицированных коронавирусом.

Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 62 года, и 42 (60,6%) всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет. За последние сутки смертей не было.