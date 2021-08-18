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  • В Ида-Вирумаа взрыв выбил окна на биоочистной станции

Фото ⟩ В Ида-Вирумаа взрыв выбил окна на биоочистной станции

Фото с места событий ФОТО: Päästeamet

Вечером во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве на биоочистной станции в Кохтла-Ярве, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности вентиляции.

17 августа в 21.13 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве на станции биоочистки на улице Уус-Техасе в Кохтла-Ярве. Спасатели отреагировали усиленным составом и быстро прибыли на место происшествия. В результате взрыва на станции выбило окна и разбились стеновые панели. 

Пожар был быстро взят под контроль, и в 22.07 спасательные работы были завершены. По предварительной оценке, произошел сбой в работе вентиляции.

Скопившийся в здании газообразный метан загорелся, когда вследствие перегрузки системы возникла искра.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе дальнейшего расследования. К счастью, никто не пострадал.

Участие в спасательной операции приняли бригады Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве, а также добровольцы-спасатели, саперы, полиция и скорая помощь.

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