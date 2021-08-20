Пропавший в Таллинне 40-летний мужчина найден мертвым

Днем в пятницу, 20 августа ​​в центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, который сказал, что Яанус не вернулся домой. В последний раз мужчину видели поздно вечером в четверг, 19 августа в таллиннском квартале Ротерманни. Телефон Яануса был выключен.