Пропавший в Таллинне 40-летний мужчина найден мертвым
Полиция просила помочь в поисках пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса. Сегодня, спустя два дня с момента пропажи, в порту Ноблесснера в море было найдено его тело.
Полиция просила помочь в поисках пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса. Сегодня, спустя два дня с момента пропажи, в порту Ноблесснера в море было найдено его тело.
Днем в пятницу, 20 августа в центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, который сказал, что Яанус не вернулся домой. В последний раз мужчину видели поздно вечером в четверг, 19 августа в таллиннском квартале Ротерманни. Телефон Яануса был выключен.