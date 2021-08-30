Алар Карис: утро вечера мудренее
«Утро вечера мудренее», - сказал Алар Карис после первого тура выборов президента и выразил надежду, что во втором туре результат будет другим.
«Утро вечера мудренее», - сказал Алар Карис после первого тура выборов президента и выразил надежду, что во втором туре результат будет другим.
«Будем надеяться, что завтра результат будет другим», - добавил он.
Карис сказал, что не знает, кто за него проголосовал. По его словам, подсчеты указывают на то, что коалиция за него проголосовала.
Карис добавил, что не считает, что ему следует сильнее убеждать оппозиционных депутатов. «Если у кого-то есть дополнительные вопросы, я готов на них ответить», - сказал он.