Райво Варе: Медлить еще месяц - лить воду на мельницу EKRE
Райво Варе сказал Rus.Postimees перед самым началом второго тура президентских выборов в Рийгикогу, что третьего тура не будет.
Райво Варе сказал Rus.Postimees перед самым началом второго тура президентских выборов в Рийгикогу, что третьего тура не будет.
Он указал на то, что промедление было бы выгодно исключительно национал-консерваторам, чего явно не желают остальные партии: "Медлить еще месяц - лить воду на мельницу EKRE", - сказал он.
По его мнению, если один из ярых сторонников Керсти Кальюлайд, кандидатура которой может быть выдвинута в последующих турах выборов, Евгений Осиновский сменил свою позицию, результат будет достигнут уже сегодня.
Евгений Осиновский, в свою очередь, пообещал Rus.Postimees, что сегодня будет голосовать за Алара Кариса. То же, видимо, сделают и остальные социал-демократы, поскольку, по словам лидера партии Индрека Саара, после решения реформистов и далее поддерживать нынешнего единственного кандидата, Кальюлайд просто не будет иметь никаких шансов в последующих турах.