Райво Варе: Медлить еще месяц - лить воду на мельницу EKRE

Он указал на то, что промедление было бы выгодно исключительно национал-консерваторам, чего явно не желают остальные партии: "Медлить еще месяц - лить воду на мельницу EKRE", - сказал он.

По его мнению, если один из ярых сторонников Керсти Кальюлайд, кандидатура которой может быть выдвинута в последующих турах выборов, Евгений Осиновский сменил свою позицию, результат будет достигнут уже сегодня.