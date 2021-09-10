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  • Волейболисты сборной Эстонии завершили домашний чемпионат Европы поражением от Франции

Волейболисты сборной Эстонии завершили домашний чемпионат Европы поражением от Франции

В четверг, 9 сентября, волейболисты сборной Эстонии завершили выступления на чемпионате Европы, пишет Rus.ERR.

В таллиннском Saku Suurhall подопечные Седрика Энара в последнем поединке группового этапа проиграли Франции со счетом 0:3 (25:18, 25:17, 25:19) и остались за бортом плей-офф.

Из игравшей в Таллинне подгруппы в плей-офф пробились Франция (15 очков), Германия (11), Хорватия (7) и Латвия (5), которую тренирует эстонский специалист Аво Кеэль. Не прошли дальше Словакия (4) и Эстония (3).

На этом турнире эстонские волейболисты обыграли Словакию (3:2) и уступили Латвии (1:3), Германии (0:3) и Хорватии (2:3).

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