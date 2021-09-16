Чт, 16.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Проектирование Таллиннской больницы обойдется в 17,5 млн евро

Таллиннская больница объединит в себе нынешние Ляэне-Таллиннскую центральную больницу и Ида-Таллиннскую центральную больницу. На постоянной основе в ней смогут одновременно лечить 530 стационарных пациентов. ФОТО: ConArte OÜ

Конкурс на проектирование Таллиннской больницы выиграла итальянская фирма, которая запросила за свою работу 17,5 млн евро.

Эстонские фирмы, получившие наилучшие баллы за сам проект, запросили около 30 млн евро и в итоге заняли на конкурсе второе место с небольшим отставанием от итальянцев, пишет Rus.ERR.

Еще весной этого года Таллиннская горуправа рассчитывала, что максимальная стоимость проекта составит 11 млн евро, однако проведенный тогда конкурс провалился, и предполагаемую стоимость нового тендера повысили в два раза.

Самым выигрышным аспектом предложения, сделанного итальянской фирмой, как раз и оказалась низкая цена.

Остальные баллы при оценке распределили по четырем критериям, объединенным под общим знаменателем "пространственное и архитектурное качество". В этой категории итальянцы получили 31,1 пункта из 50 возможных, заняв второе место.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back