Проектирование Таллиннской больницы обойдется в 17,5 млн евро
Конкурс на проектирование Таллиннской больницы выиграла итальянская фирма, которая запросила за свою работу 17,5 млн евро.
Конкурс на проектирование Таллиннской больницы выиграла итальянская фирма, которая запросила за свою работу 17,5 млн евро.
Эстонские фирмы, получившие наилучшие баллы за сам проект, запросили около 30 млн евро и в итоге заняли на конкурсе второе место с небольшим отставанием от итальянцев, пишет Rus.ERR.
Еще весной этого года Таллиннская горуправа рассчитывала, что максимальная стоимость проекта составит 11 млн евро, однако проведенный тогда конкурс провалился, и предполагаемую стоимость нового тендера повысили в два раза.
Самым выигрышным аспектом предложения, сделанного итальянской фирмой, как раз и оказалась низкая цена.
Остальные баллы при оценке распределили по четырем критериям, объединенным под общим знаменателем "пространственное и архитектурное качество". В этой категории итальянцы получили 31,1 пункта из 50 возможных, заняв второе место.