Проектирование Таллиннской больницы обойдется в 17,5 млн евро

Эстонские фирмы, получившие наилучшие баллы за сам проект, запросили около 30 млн евро и в итоге заняли на конкурсе второе место с небольшим отставанием от итальянцев, пишет Rus.ERR.

Еще весной этого года Таллиннская горуправа рассчитывала, что максимальная стоимость проекта составит 11 млн евро, однако проведенный тогда конкурс провалился, и предполагаемую стоимость нового тендера повысили в два раза.

Самым выигрышным аспектом предложения, сделанного итальянской фирмой, как раз и оказалась низкая цена.