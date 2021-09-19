В вакцинационном автобусе в Ласнамяэ прививают от COVID-19 вакциной Moderna

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки назначается при получении первой дозы вакцины. При себе надо иметь ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee.