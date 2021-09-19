В вакцинационном автобусе в Ласнамяэ прививают от COVID-19 вакциной Moderna
В столичном районе Ласнамяэ в эти выходные продолжает работу вакцинационный автобус, где можно сделать прививку от COVID-19 вакциной Moderna.
В столичном районе Ласнамяэ в эти выходные продолжает работу вакцинационный автобус, где можно сделать прививку от COVID-19 вакциной Moderna.
В воскресенье вакцинационный автобус с 11 до 19 принимает пациентов у торгового центра Mustakivi Prisma (Мустакиви-теэ, 17).
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки назначается при получении первой дозы вакцины. При себе надо иметь ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee.
Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido.
Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ до 30 сентября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ.
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).