Галерея и видео ⟩ Принудительной остановки не было: полиция случайно протаранила автомобиль

Вчера после полудня, около 14.00, в центре Пярну машина полиции протаранила автомобиль, проигнорировавший сигнал остановиться, в результате чего он съехал с дороги. Хотя первоначально полиция сообщила, что речь шла о принудительной остановке, сегодня выяснилось, что это не так - полиция столкнулась с автомобилем, который резко затормозил. Пьяный водитель попытался скрыться с места происшествия, пишет Pärnu Postimees.