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  • Принудительной остановки не было: полиция случайно протаранила автомобиль

Галерея и видео ⟩ Принудительной остановки не было: полиция случайно протаранила автомобиль

Politsei rammis auto teelt välja. ФОТО: Lauri Habakuk

Вчера после полудня, около 14.00, в центре Пярну машина полиции протаранила автомобиль, проигнорировавший сигнал остановиться, в результате чего он съехал с дороги. Хотя первоначально полиция сообщила, что речь шла о принудительной остановке, сегодня выяснилось, что это не так - полиция столкнулась с автомобилем, который резко затормозил. Пьяный водитель попытался скрыться с места происшествия, пишет Pärnu Postimees.

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По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, полиция просмотрела запись с бортовой камеры вчерашнего инцидента и взяла показания у сотрудников патрульной полиции, участвовавших в выезде. На записи бортовой камеры видно, что водитель, сидевший за рулем Mercedes-Benz, затормозил после первоначального сигнала остановки, но затем решил увеличить скорость и уехать от полиции.

Патрулю удалось ехать за автомобилем почти две минуты, когда машина, ехавшая впереди, на крутому повороте улицы Ыхту, затормозила. «Полицейский за рулем патрульной машины не успел никак на это отреагировать, и машины столкнулись. Поэтому полиция тактически не применяла принудительную остановку», - сказал Кютт.

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