Взлет цен на газ: почему Британии труднее держать удар, чем Евросоюзу

Великобритания – один из крупнейших в Европе потребителей газа, и степень зависимости британской электроэнергетики и тем самым всей экономики от этого энергоносителя весьма высока. Так, в 1-м квартале 2021 года, по данным британской ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране было произведено с помощью газа.

Для сравнения: в Германии, а это крупнейший европейский потребитель голубого топлива и важнейший экспортный рынок "Газпрома", данный показатель в тот же период был в два раза меньше - 16%, подсчитал Институт солнечных энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE). А во Франции доля газа не достигает и 6% - вторая по величине экономика ЕС опирается главным образом на атомную энергетику (данные портала Energiefirmen.de). В среднем доля газа в электроэнергетике Евросоюза составила в 2020 году 20%.

В Великобритании 85% домов отапливаются газом, в Германии – опять-таки почти в два раза меньше: 48% (еще около 25% используют нефтепродукты, а примерно по 5% - деревянные пеллеты и электричество). Во Франции газ обеспечивает теплом 39% жилищного сектора (тут древесина играет более важную роль, чем нефтепродукты).

ПХГ в Евросоюзе в 80 раз мощнее британских

Столь высокая зависимость Великобритании от газа является прямым следствием более полувековой активной нефтегазовой добычи на континентальном шельфе страны, прежде всего в Северном море. Возможность эксплуатировать крупные месторождения у собственных берегов привела также к тому, что британцы не стали обзаводиться разветвленной системой ПХГ – в отличие от стран континентальной Европы, которые десятилетиями последовательно создавали значительные мощности для длительного хранения газа, импортированного из СССР/России, Норвегии, Нидерландов и других стран.

Поэтому сегодня Германия может закачивать в подземные хранилища на своей территории приблизительно в 19 раз больше газа, чем Соединенное Королевство, Италия – в 16 раз больше, Нидерланды – в 12 раз, Франция – в 10 раз, Австрия – в 7 раз, Венгрия – в 5 раз, а Словакия, Чехия и Польша – каждая примерно в 3 раза больше. Такие данные приводятся на сайте немецкой ассоциации операторов ПХГ Initiative Erdgasspeicher (INES).

Из этих данных следует, что суммарная мощность ПХГ в Евросоюзе приблизительно в 80 раз превышает вместимость британских хранилищ. Причем все последнее десятилетие Еврокомиссия под впечатлением газового кризиса в холодную зиму 2009 года, когда Россия на две недели прервала транзит газа через Украину, целенаправленно работала над тем, чтобы с помощью трубопроводов-интерконнекторов соединить между собой газотранспортные системы членов ЕС.