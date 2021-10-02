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  • Энели Ефимова заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию

Энели Ефимова заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию

Энели Ефимова. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Энели Ефимова (14) дважды обновила рекорд Эстонии и заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Берлине.

Ефимова выиграла свой предварительный заплыв на 200 метров брассом за 2,22,99, то есть превзошла свой предыдущий рекорд на 1,20 секунды, пишет rus.err.ee.

В финале она улучшила свое время, проплыв дистанцию за 2.22,20, но уступив чешке Кристине Хорска (2.21,07).

В субботу Ефимовой предстоит заплыв брассом на 100 метров. На этой дистанции рекорд Эстонии также принадлежит ей (1.05,62).

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