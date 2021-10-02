Энели Ефимова заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию

Ефимова выиграла свой предварительный заплыв на 200 метров брассом за 2,22,99, то есть превзошла свой предыдущий рекорд на 1,20 секунды, пишет rus.err.ee.

В финале она улучшила свое время, проплыв дистанцию за 2.22,20, но уступив чешке Кристине Хорска (2.21,07).