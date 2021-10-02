Энели Ефимова заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию
Энели Ефимова (14) дважды обновила рекорд Эстонии и заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Берлине.
Энели Ефимова (14) дважды обновила рекорд Эстонии и заняла второе место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Берлине.
Ефимова выиграла свой предварительный заплыв на 200 метров брассом за 2,22,99, то есть превзошла свой предыдущий рекорд на 1,20 секунды, пишет rus.err.ee.
В финале она улучшила свое время, проплыв дистанцию за 2.22,20, но уступив чешке Кристине Хорска (2.21,07).
В субботу Ефимовой предстоит заплыв брассом на 100 метров. На этой дистанции рекорд Эстонии также принадлежит ей (1.05,62).