Путин не согласился с мнением, что демократия в России умерла

«Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Как сказал когда-то Марк Твен в ответ на слухи о его смерти», - заявил Путин в среду, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит», - подчеркнул российский президент.

По мнению Путина, «парламентаризм в Европе страдает сегодня большими проблемами».

Путин предложил посмотреть на традиционные парламентские страны, поинтересоваться, что там происходит, как там формируется власть, сколько возникает вопросов, связанных с коррупцией. «В тех же Штатах это лоббизм. Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Легализованная коррупция, вот что это такое. Нам что, непонятно что ли? Понятно всем, все помалкивают», - заявил Путин.

Он также привел в пример непрямые выборы президента в США, когда, по его словам, «у власти оказываются люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей».

Касаясь России, Путин подчеркнул, что здесь тоже есть какие-то изъяны, «но это не значит, что их у нас больше, чем у вас, я думаю, что даже меньше».

Оппозиция в России жива

Глава государства также заявил, что оппозиция в России жива и жестко критикует власть.

«Что касается в целом оппозиции, то она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, как, может быть, в других странах не делают», - сказал он.

«Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от »Газпрома« получают. »Газпром« продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ», - добавил Путин.