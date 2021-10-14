Нарвского кандидата от EKRE обвинили в том, что он возил на голосование жителей общежитий

Подозрительные совпадения

Кирилл Смирнов живет в Нарве рядом с ДК “Ругодив”, в котором с понедельника проходит предварительное голосование на муниципальных выборах. Нарвитянин сообщил в среду в Facebook:

“Сегодня в районе обеда случайно стал свидетелем, как человек, очень похожий на кандидата в депутаты от партии EKRE в Нарве, подвозил с избирательного участка двух человек не вполне опрятного вида.

Вариантов в таком случае может быть много, подвез и подвез, молодец. И если бы не хорошо известный факт, что рай для скупщиков голосов находится в общежитиях, а кандидат в депутаты - прямой родственник многолетнего главы всех общежитий города, то я бы даже внимания не обратил.

Но так случилось, что окна моей квартиры выходят на этот пункт голосования, и позже днем я увидел того же кандидата уже в компании другого сомнительного вида гражданина, которого этот депутат привел на участок и встретил после голосования на машине”.

Речь идет об Александре Пахомове, который работает в муниципальном фонде Narva Linnaelamu. Фондом ранее много лет руководила его мать.

Кирилл Смирнов и присоединившийся к нему кандидат от “Списка Катри Райк” Владимир Изотов проехали за Пахомовым на машине. По словам Смирнова, Пахомов начал парковаться у одного из общежитий, но передумал и отвез пассажира в один из многоквартирных домов. Через некоторое время пассажир вышел оттуда и пришел в общежитие. Его вахтер впустила, а преследователей - нет.

“Список Катри Райк” предлагает деньги за информацию

После этого случая кандидаты от “Списка Катри Райк” написали заявление в полицию и уже пообщались с представителем Центральной криминальной полиции.

Владимир Изотов сказал, что его соратники по избирательному союзу ищут информацию о возможной скупке голосов, поэтому он присоединился к Кириллу Смирнову.

“Список Катри Райк” даже объявил, что готов платить за информацию.

“Мы дадим 100 евро человеку, который даст точную информацию о скупке голосов, - рассказал Владимир Изотов. - Мы дадим до 300 евро тем, кто укажет, покажет, расскажет про “карусель” на избирательном участке. И до 500 евро мы дадим, если будет замечено нарушение в самой избирательной комиссии”.

По словам Изотова, на прошлых выборах они также объявили о премии в 100 евро, и информация от жительницы общежития позволила полиции задержать двух подозреваемых.

“Очень сложно доказать скупку голосов, если нет подтверждения факта передачи денег или материальной выгоды”, - добавил Владимир Изотов.

Подвозить знакомых на участок - не преступление

Перед нарвским ДК “Ругодив” установили свои рекламные палатки разные политические силы, поскольку такая агитация сейчас разрешена. Александр Пахомов рассказал, что по четыре-пять часов в день сейчас проводит здесь, на глазах у кандидатов-конкурентов.

Подозрения в скупке голосов он решительно отвергает.

“Вчера я был со знакомыми, - сказал он. - Своих знакомых я спокойно могу подвезти, это не запрещено. Правильно же? Наверное, это были единственные случаи, всё остальное время я простоял у “Ругодива”. Как-то очень странно я “скупаю голоса” - стоя у “Ругодива” и ничего не делая”.