Нарвского кандидата от EKRE обвинили в том, что он возил на голосование жителей общежитий
Нарвитянин Кирилл Смирнов заметил в среду, как Александр Пахомов, работник управляющего нарвскими общежитиями фонда Narva Linnaelamu и кандидат от партии EKRE, возит на избирательный участок людей, которые, предположительно, в этих общежитиях живут. Кирилл Смирнов и кандидат от “Списка Катри Райк” Владимир Изотов прошли за избирателем, который действительно укрылся от их внимания в общежитии. Александр Пахомов заявил в ответ, что подвозить знакомых вполне законно, а следить за ним - нет.