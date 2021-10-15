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Стоимость бензина в Финляндии приближаются к двум евро за литр

Автозаправка. ФОТО: Shan Yuqi

В нескольких регионах Финляндии цены на 95-й бензин в четверг достигли 1,97 евро за литр.

Рост цен на моторное топливо связывают с подорожанием нефти и недавним повышением акциза, пишет Rus.ERR со ссылкой на портал mtvuutiset.

До 1,97 евро за литр бензин подорожал в нескольких населенных пунктах Северной Финляндии. Дизельное топливо в этом регионе также стоит дороже всего по стране.

В Оулу литр бензина стоил 1,88 евро. В столичном регионе, где летом бензин продавался дешевле 1,60 евро за литр, цены выросли до 1,69 евро.

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