Стоимость бензина в Финляндии приближаются к двум евро за литр

Рост цен на моторное топливо связывают с подорожанием нефти и недавним повышением акциза, пишет Rus.ERR со ссылкой на портал mtvuutiset.

До 1,97 евро за литр бензин подорожал в нескольких населенных пунктах Северной Финляндии. Дизельное топливо в этом регионе также стоит дороже всего по стране.

В Оулу литр бензина стоил 1,88 евро. В столичном регионе, где летом бензин продавался дешевле 1,60 евро за литр, цены выросли до 1,69 евро.