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  • Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Юрия

Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Юрия

Пропавший 69-летний Юрий. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Кадрина 69-летнего Юрия.

Центр тревоги получил сегодня ранним утром сообщение, что Юрий ушел в неизвестном направление из дома призрения в деревне Ундла, волость Кадрина. Юрий и раньше уходил таким образом, в прошлый раз он отправился в Таллинн в район Ласнамяэ.

Патрули полиции проверяют окрестности дома призрения, близлежащие улицы и места, куда Юрий мог пойти.

Его рост 170 см, он крупного телосложения, у него седые волосы с залысиной, седая борода. На нем могут быть темно-синяя флисовая кофта и темные спортивные брюки.

Полиция просит всех, кто видел Юрия или знает, где он может находиться, позвонить по номерам 5139 088 или 112.

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