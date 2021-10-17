Галереи ⟩ Вечеринки в самом разгаре: партии ждут результатов выборов в таллиннских ресторанах
Принимающие участие в муниципальных выборах политические партии ждут результатов голосования в таллиннских ресторанах.
Принимающие участие в муниципальных выборах политические партии ждут результатов голосования в таллиннских ресторанах.
Партия реформ находится в Nordic Hotel Forum.
Центристская партия ждет результатов в ресторане City Grill House.
Партия "Ээсти 200" отмечает завершение выборов в Humalakoda.
EKRE находится в ресторане Chicago.
Партия зеленых ждет результатов в Старом городе в кафе Must Puudel.
Дополняется!