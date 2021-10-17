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Галереи ⟩ Вечеринки в самом разгаре: партии ждут результатов выборов в таллиннских ресторанах

Михаил Кылварт и Юри Ратас. ФОТО: Tairo Lutter

Принимающие участие в муниципальных выборах политические партии ждут результатов голосования в таллиннских ресторанах. 

Партия реформ находится в Nordic Hotel Forum.

Центристская партия ждет результатов в ресторане City Grill House.

Партия "Ээсти 200" отмечает завершение выборов в Humalakoda.

EKRE находится в ресторане Chicago.

Партия зеленых ждет результатов в Старом городе в кафе Must Puudel.

Дополняется!

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