На пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

В 18.00 в Рапламаа в волости Мярьямаа в поселке Мярьямаа у дома на Пярнуском шоссе, 64 автомобиль Audi 80, за рулем которого была 71-летняя женщина, сбил на пешеходном переходе двух пешеходов - 33-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Пострадавшие на машине скорой помощи были доставлены в Рапласкую больницу.