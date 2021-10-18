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На пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

Пешеходный переход. Фото иллюстративное ФОТО: Martin Ilustrumm

В воскресенье, 17 октября, вечером в Рапламаа на пешеходном переходе под машину попали два человека, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

В 18.00 в Рапламаа в волости Мярьямаа в поселке Мярьямаа у дома на Пярнуском шоссе, 64 автомобиль Audi 80, за рулем которого была 71-летняя женщина, сбил на пешеходном переходе двух пешеходов - 33-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Пострадавшие на машине скорой помощи были доставлены в Рапласкую больницу. 

Всего за прошедшие сутки произошло четыре серьезных ДТП, в которых в общей сложности пострадали пять человек. Также полиция задержала на дорогах 24 нетрезвых водителя, у которых были выявлены признаки употребления алкоголя. 

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