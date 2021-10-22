Полиция просит помощи в поисках 59-летней Лилиан-Ханны

Лилиан-Ханна ФОТО: Postimees

По словам родственников, женщина уехала из Вырумаа весной 2020 года, в последний раз родственникам удалось связаться с ней по телефону осенью. Тогда она не сказала, где находится, и после этого с ней невозможно было связаться. Возможно, что она уехала за границу.

Ее рост 174 см, у нее темно-каштановые волосы и карие глаза.