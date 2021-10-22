Пт, 22.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в поисках 59-летней Лилиан-Ханны

Полиция просит помощи в поисках 59-летней Лилиан-Ханны

Лилиан-Ханна ФОТО: Postimees

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Вырумаа 59-летней Лилиан-Ханны, с которой близкие последний раз связывались в прошлом году.

Лилиан-Ханна ФОТО: Postimees

По словам родственников, женщина уехала из Вырумаа весной 2020 года, в последний раз родственникам удалось связаться с ней по телефону осенью. Тогда она не сказала, где находится, и после этого с ней невозможно было связаться. Возможно, что она уехала за границу.

Ее рост 174 см, у нее темно-каштановые волосы и карие глаза.

Если кто-то видел эту женщину в течение последнего года или знает, где она может находиться, просим сообщить об этом по э-почте margus.puhm@politsei.ee или номеру 786 8207. Если сама Лилиан-Ханна увидит это сообщение, ее просят связаться с родственниками и сообщить, что с ней все в порядке.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back