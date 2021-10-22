Полиция просит помощи в поисках 59-летней Лилиан-Ханны
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Вырумаа 59-летней Лилиан-Ханны, с которой близкие последний раз связывались в прошлом году.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Вырумаа 59-летней Лилиан-Ханны, с которой близкие последний раз связывались в прошлом году.
По словам родственников, женщина уехала из Вырумаа весной 2020 года, в последний раз родственникам удалось связаться с ней по телефону осенью. Тогда она не сказала, где находится, и после этого с ней невозможно было связаться. Возможно, что она уехала за границу.
Ее рост 174 см, у нее темно-каштановые волосы и карие глаза.
Если кто-то видел эту женщину в течение последнего года или знает, где она может находиться, просим сообщить об этом по э-почте margus.puhm@politsei.ee или номеру 786 8207. Если сама Лилиан-Ханна увидит это сообщение, ее просят связаться с родственниками и сообщить, что с ней все в порядке.