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Автомобили сбили двух взрослых и двух детей

Пешеходный переход. Иллюстративный снимок. ФОТО: Aivar Aotäht/Sakala.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло шесть ДТП, в которых в общей сложности пострадали шесть человек. Среди пострадавших и дети. 

В пятницу, 22 октября, в 7.10 в Йыгевамаа в волости Муствеэ на 95-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга 61-летний мужчина с признаками опьянения и без отражателя шел по обочине дороги, споткнулся и оказался на проезжей части, где был задет боковым зеркалом автомобиля Peugeot Boxer. Пешеход был доставлен в Клинику Тартуского университета.

В 10.47 в Йыгева перед домом на улице Суур, 18 автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 77-летний мужчина, сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 54-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в Клинику Тартуского университета.

В 12.30 в Тарту на перекрестке улицы Суур-Каар и бульвара Тамме автомобиль Volkswagen Bora Variant, за рулем которого был 61-летний мужчина, сбил перебегавшую дорогу по пешеходному переходу семилетнюю девочку. Пострадавшая девочка была доставлена в Клинику Тартуского университета.

В 14.40 в Тарту между улицей Туру, 45B и улицей Сепа, 21 также пострадал ребенок: девятилетний мальчик пробежал между автомобиля, выбежал на проезжую часть и был сбит машиной Opel Agila, за рулем которой была 68-летняя женщина. Мальчик был доставлен в Клинику Тартуского университета.

Около 22.50 в Рапламаа в волости Мярьямаа на перекрестке шоссе Варди-Нурме и шоссе Таллинн-Пярну-Икла автомобиль Chevrolet Orlando, за рулем которого был 25-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, не уступил дорогу приближающемуся Peugeot Expert, которым управлял 55-летний мужчина. В ДТП пострадал находившийся в Peugeot девятилетний мальчик, он был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Сегодня, 23 октября, в 01.30 в Тарту на у дома на улице Пуйэстеэ, 114а произошло ДТП, когда 31-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Volkswagen Jetta, в результате чего машина выехала с дороги и врезалась в дерево. После удара машину откинуло на проезжую часть и она перевернулась на крышу. Находившийся в автомобиле 27-летний мужчина был доставлен в Клинику Тартуского университета.

Также за минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 11 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у одного выявлены признаки употребления наркотиков, у остальных задержанных - признаки употребления алкоголя, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

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