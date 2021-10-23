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Анетт Контавейт прошла в финал Кубка Кремля

Анетт Контавейт. ФОТО: Anatoliy Medved

Анетт Контавейт одержала победу над чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, сообщает rus.err.ee.

В субботу, 23 октября, в полуфинале Контавейт встретилась с Маркетой Вондрусовой (WTA, 35) из Чехии, которая в четвертьфинале в двух партиях со счетом 6:4, 6:2 переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA, 16).

Контавейт (WTA 20) прошла в финал Кубка Кремля, в полуфинале одержав победу над Вондроушовой (WTA 35) - 6:3, 6:4.

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