Анетт Контавейт прошла в финал Кубка Кремля

В субботу, 23 октября, в полуфинале Контавейт встретилась с Маркетой Вондрусовой (WTA, 35) из Чехии, которая в четвертьфинале в двух партиях со счетом 6:4, 6:2 переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA, 16).