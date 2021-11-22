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  • Эстония
  • Кая Каллас встречается в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Кая Каллас встречается в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Кая Каллас. ФОТО: Madis Veltman

В среду премьер-министр Кая Каллас посетит Париж, где у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр также планирует выступить во французской корпоративной зонтичной организации MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), где состоятся двусторонние встречи с компаниями, проявляющими интерес к Эстонии.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Франция и Эстония - очень хорошие партнеры и союзники по ЕС НАТО. «У нас тесные и доверительные отношения с Францией и общее желание формировать будущее ЕС. Вместе мы обеспечиваем безопасность как в нашем регионе, так и за его пределами», - сказала Каллас.

На встрече с президентом Макроном будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и общие интересы в международных организациях. Основное внимание будет уделено ситуации с безопасностью в европейском регионе и в Сахеле, сотрудничеству в НАТО и по киберзащите, а также предстоящее председательство Франции в Европейском союзе и а также цифровая и зеленая политика.

Премьер-министр вернется в Эстонию поздно вечером 24 ноября.

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