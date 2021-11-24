На юго-восточной границе Эстонии задержали двух нелегалов

Все произошло около 15:30, когда в деревне Улитина в Сетумаа, у границы с Россией пограничники заметили передвижение двух человек. На месте задержали мужчину и женщину, которые, на основании собранных данных, пересекли границу Россия-Эстония незаконно.

По первоначальным данным, речь идет о гражданах Кубы. Их задержали для выяснения обстоятельств. Дальнейшее расследование покажет, при каких обстоятельствах и каким путем они проникли в Эстонию и куда направлялись.

Пограничник Ренет Мердикес отметил, что нарушителей обнаружили при обычном обходе на участке границы, где пока не успели построить заграждения.

Он отметил, что данный случай - показатель их работы на высоком уровне, однако, признал, что при увеличении потока незаконной иммиграции без дополнительных заграждений будет не обойтись. «Угрозы массовой иммиграции сегодня все еще нет, - отметил он. - Однако, если ситуация изменится, техническое оборудование, которое будет установлено после строительства границы, и надлежащие подъездные пути, дадут пограничникам драгоценное время, чтобы добраться до нужного места с достаточной силой, чтобы можно было предотвратить незаконное пересечение границы и большой группы людей».