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В пятницу электричество вновь подскочит в цене

Фото иллюстративное. ФОТО: TOOMAS HUIK/POSTIMEES/SCANPIX

В пятницу средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 40,1 процента до 165,59 евро.

Максимальная дневная цена повысится на 35 процентов до 282,05 евро. Самая дорогая электроэнергия будет с 9 утра до 10 утра. Самая дешевая электроэнергия будет в 2–3 часа ночи, когда стоимость составит 87,26 евро.

Завтра электроэнергия в Эстонии будет такой же дорогой, как и в Финляндии.

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