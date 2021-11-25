В пятницу электричество вновь подскочит в цене

Максимальная дневная цена повысится на 35 процентов до 282,05 евро. Самая дорогая электроэнергия будет с 9 утра до 10 утра. Самая дешевая электроэнергия будет в 2–3 часа ночи, когда стоимость составит 87,26 евро.