В пятницу электричество вновь подскочит в цене
В пятницу средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 40,1 процента до 165,59 евро.
В пятницу средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 40,1 процента до 165,59 евро.
Максимальная дневная цена повысится на 35 процентов до 282,05 евро. Самая дорогая электроэнергия будет с 9 утра до 10 утра. Самая дешевая электроэнергия будет в 2–3 часа ночи, когда стоимость составит 87,26 евро.
Завтра электроэнергия в Эстонии будет такой же дорогой, как и в Финляндии.