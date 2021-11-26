Поверила сказкам незнакомца: жительница Эстонии одолжила мошеннику почти 15 000 евро
Вчера полиция начала расследование случая, когда женщина одолжила незнакомому мужчине в общей сложности почти 15 000 евро, но долг ей не вернули.
Вчера полиция начала расследование случая, когда женщина одолжила незнакомому мужчине в общей сложности почти 15 000 евро, но долг ей не вернули.
Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Йонас Пийр рассказал Pärnu Postimees, что женщина познакомилась с мужчиной, который представился британским хирургом, работающим в зоне боевых действий в Йемене, через Facebook.
По первоначальным данным полиции, мошенник под разными предлогами просил у 62-летней жительницы Пярнумаа дать ему денег, пообещав вернуть долг. Она перевела деньги.
Незнакомец также пообещал отправить потерпевшей более крупную сумму денег, но опять же для перевода денег в Эстонию попросил вновь отправить ему определенную сумму. Жертва сделала и это, но ничего не получила. Мошенник не вернул деньги потерпевшей.
В связи со случившемся начато уголовное производство о мошенничестве. За заведомо ложное представление о реальных обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды закон предусматривает денежное наказание или до трех лет лишения свободы.