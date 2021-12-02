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Фото ⟩ Машина спасателей попала в ДТП

Фото с места ДТП. ФОТО: Erakogu

Сегодня утром, 2 декабря на регулируемом перекрестке улиц Лийви-теэ и Папинийду в Пярну произошло ДТП: столкнулись машина спасателей и легковой автомобиль, пишет Pärnu Postimees.

В 10.13 пришло сообщение, что на 131-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну произошло столкновение между автомобилем Пярнуского команды спасателей Ляэнеского спасательного центра и автомобилем Volvo.

По предварительным данным, автомобиль спасателей ехал с сиреной.

На регулируемом перекрестке улиц Лийви-теэ и Папинийду в Пярну произошло ДТП. ФОТО: Tark Tee kuvatõmmis

К счастью, никто не пострадал. По словам старшего пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, речь идет о страховом случае. «Оба водителя были трезвыми и имели право водить машину», - сказал Хирс, добавив, что расследование установит точные причины аварии.

Фото с места ДТП. ФОТО: Erakogu

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