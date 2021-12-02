Фото ⟩ Машина спасателей попала в ДТП

В 10.13 пришло сообщение, что на 131-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну произошло столкновение между автомобилем Пярнуского команды спасателей Ляэнеского спасательного центра и автомобилем Volvo.

На регулируемом перекрестке улиц Лийви-теэ и Папинийду в Пярну произошло ДТП. ФОТО: Tark Tee kuvatõmmis

К счастью, никто не пострадал. По словам старшего пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, речь идет о страховом случае. «Оба водителя были трезвыми и имели право водить машину», - сказал Хирс, добавив, что расследование установит точные причины аварии.