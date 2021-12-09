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  • Пожар в девятиэтажном доме: погибла 33-летняя женщина

Пожар в девятиэтажном доме: погибла 33-летняя женщина
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ФОТО: Идаский спасательный центр

Сегодня, 9 декабря, утром в Нарве в квартире вспыхнул пожар, погибла 33-летняя женщина. 

В 5.44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарва на проспекте Кангеласте на балконе первого этажа девятиэтажного дома пожар, сообщает Идаский спасательный центр.

Спасатели прибыли на место в 5.49, к этому времени квартира полыхала открытым огнем, поэтому пришлось сразу начинать работы по тушению. Жильцы подъезда были эвакуированы. 

В результате спасательных работ в квартире была найдена 33-летняя женщина, реанимация которой, к сожалению, не дала результатов. 

Пожар был ликвидирован в 6.39. Скорая помощь осмотрела на месте трех жильцов дома, никто в госпитализации не нуждался. 

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог начаться с кухни или балкона, но точные обстоятельства случившегося выясняются. 

В этом году в пожарах погибли 35 человек, из них восемь - в Ида-Вирумаа. 

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