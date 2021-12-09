Пожар в девятиэтажном доме: погибла 33-летняя женщина

В 5.44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарва на проспекте Кангеласте на балконе первого этажа девятиэтажного дома пожар, сообщает Идаский спасательный центр.

Спасатели прибыли на место в 5.49, к этому времени квартира полыхала открытым огнем, поэтому пришлось сразу начинать работы по тушению. Жильцы подъезда были эвакуированы.

В результате спасательных работ в квартире была найдена 33-летняя женщина, реанимация которой, к сожалению, не дала результатов.

Пожар был ликвидирован в 6.39. Скорая помощь осмотрела на месте трех жильцов дома, никто в госпитализации не нуждался.

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог начаться с кухни или балкона, но точные обстоятельства случившегося выясняются.