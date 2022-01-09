В Египте автобус столкнулся с микроавтобусом: 16 погибших, 18 пострадавших
На юге Синайского полуострова в Египте произошло масштабное ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек.
На юге Синайского полуострова в Египте произошло масштабное ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек.
Отмечается, что в результате аварии 16 человек погибли и 18 пострадали, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.
На место аварии прибыли тринадцать машин скорой помощи. Пострадавшие были транспортированы в больницы Тор-Синай и Шарм-Эль-Шейха.
"Травмы были разного типа: переломы, ссадины, резаные раны и подозрение на сотрясение мозга, отмечая, что всем раненым оказаны лечение и необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Другие подробности случившегося пока не приводятся. Губернатор указанного региона Халед Фуда дал распоряжение местной полиции тщательно расследовать это событие.