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В Египте автобус столкнулся с микроавтобусом: 16 погибших, 18 пострадавших

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

На юге Синайского полуострова в Египте произошло масштабное ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек.

Отмечается, что в результате аварии 16 человек погибли и 18 пострадали, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.

На место аварии прибыли тринадцать машин скорой помощи. Пострадавшие были транспортированы в больницы Тор-Синай и Шарм-Эль-Шейха.

"Травмы были разного типа: переломы, ссадины, резаные раны и подозрение на сотрясение мозга, отмечая, что всем раненым оказаны лечение и необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося пока не приводятся. Губернатор указанного региона Халед Фуда дал распоряжение местной полиции тщательно расследовать это событие.

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