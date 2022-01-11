Президент Карис: мы не можем бросить своих людей мерзнуть

"Многие жители Эстонии оказались в беде и переживают. Их озадаченность и негодование по поводу резкого увеличения счетов за электроэнергию и тепло понятны. Людей нельзя оставлять в холоде ни в прямом, ни в переносном смысле слова", - сказал Карис во вторник после встречи с лидерами правящих партий, спикером парламента Юри Ратасом и премьер-министром Каей Каллас.

Он назвал положительным примером отказ государственной энергетической компании Eesti Energia, разрешившей в это трудное время не начислять проценты за отсрочку оплаты счетов за электроэнергию для многих потребителей и призвал правительство найти способ эффективно помочь многочисленным предприятиям, перед которыми из-за счетов за электроэнергию и тепло стоит вопрос о продолжении деятельности.

Глава государства выразил надежду, что правительство быстро и с минимальным бюрократизмом пересмотрит вопрос о том, как компенсировать возросшие счета за электроэнергию.