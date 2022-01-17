Тяжелая авария: в столкновении трех грузовиков и легковушки погиб человек

По предварительным данным, в ДТП участвовали три грузовых и один легковой автомобиль. Находившийся в легковом автомобиле человек погиб.

Все обстоятельства и информация о других пострадавших сейчас выясняются. Полиция работает на месте происшествия, движение перекрыто в обоих направлениях.

По данным Pärnu Postimees, спасателям пришлось вырезать одного водителя из грузовика, он был передан медикам скорой помощи.

По словам местного жителя, на месте происшествия дорога очень скользкая.

Транспортный департамент сообщил, что шоссе Пярну-Икла закрыто минимум на два часа. На месте происшествия образовались пробки. Легковые машины направляют в объезд через дорогу Раннаметса-Икла. На данный момент объезда для грузовых автомобилей нет.

ДТП произошло в районе деревни Маяка. ФОТО: Kristo Niglas