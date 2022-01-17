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  • Эстонская предпринимательница рассказала, какие меры приняла Норвегия для смягчения энергокризиса

Фиксированная цена и щедрые компенсации ⟩ Эстонская предпринимательница рассказала, какие меры приняла Норвегия для смягчения энергокризиса

Аннели Андерсен. ФОТО: Erakogu.

Высокие цены на энергоносители беспокоят не только эстонцев, но и значительно более богатых норвежцев, у которых в голове не укладывается, что их дешевая и зеленая электроэнергия движется по кабелям в Европу, а местные жители вынуждены втридорога покупать ее у биржи. Народная демократия в Норвегии работает, и государство должно это учитывать, пишет в Postimees живущая в Норвегии эстонка Аннели Андерсен.

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Какая самая горячая тема для дебатов в Норвегии в последнее время? Конечно, взлетевшая до потолка цена на электроэнергию. Чего не смогли сделать коронавирусные ограничения и вакцинация, с этим справилась биржа электроэнергии. Мне уже довелось прочитать одну теорию заговора, навеянную подорожанием электроэнергии.

У норвежца в голове не укладывается, почему он должен столько платить за электроэнергию (зеленую), производство которой в Норвегии стоит в среднем в среднем по 0,3-1,5 евроцентов/кВтч, а в худшие дни - до 80 центов.

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