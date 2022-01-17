Фиксированная цена и щедрые компенсации ⟩ Эстонская предпринимательница рассказала, какие меры приняла Норвегия для смягчения энергокризиса

Высокие цены на энергоносители беспокоят не только эстонцев, но и значительно более богатых норвежцев, у которых в голове не укладывается, что их дешевая и зеленая электроэнергия движется по кабелям в Европу, а местные жители вынуждены втридорога покупать ее у биржи. Народная демократия в Норвегии работает, и государство должно это учитывать, пишет в Postimees живущая в Норвегии эстонка Аннели Андерсен.