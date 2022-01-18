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  • За пять лет цены на некоторые продукты питания удвоились

За пять лет цены на некоторые продукты питания удвоились

Картофель подорожал в два раза. ФОТО: Arvo Meeks

Рост цен на продукты питания в последние пять лет был огромным. Это Postimees выяснил, сравнив старые чеки.

В 2016 году купить фарш можно было за 1,59 евро, сегодня цена увеличилась до двух евро и 35 центов. В 2017 году заказать картофель в э-магазине Maxima можно было по цене 21 цент за килограмм, сегодня Barbora привезет такую же картошку по цене 45 центов за килограмм. По сравнению с прошлым годом сильно подорожали кабачки, белый хлеб и рыбные палочки.

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