Картина дня: рекордное число зараженных, тяжелые погодные условия и коррупционный скандал

Жителей Эстонии предупреждают о тяжелых погодных условиях

Транспортный департамент в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 21 января, с 12 часов ввел особый режим обслуживания государственных дорог не только в Вирумаа, но и Харьюмаа и Рапламаа. Участников дорожного движения призывают быть предельно осторожными. Читать далее...

Рекорд 〉 Коронавирус подтвержден у 4480 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 086 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4480. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее...

КаПо подозревает бывшую сотрудницу Департамента транспорта в коррупции

В среду Полиция безопасности предъявила бывшей сотруднице отдела общественного транспорта Департамента транспорта Кирке Уильямсон подозрение в умышленном нарушении ограничений на производство в крупном размере. Кирке Уильямсон не захотела комментировать Postimees подозрения. Читать далее...

Генштаб на Юхкентали: советский госпиталь, жемчужина архитектуры и приключения пушек-единорогов

Попасть в Генеральный штаб сил обороны Эстонии на улице Юхкентали, что за автовокзалом – в огромный красивый дворец в ухоженном парке – практически невозможно. Читать далее...

Как долго Европа будет жить в условиях энергокризиса и как спасаться Эстонии?

Энергетический кризис больно ударил по всем странам Европейского союза, включая Эстонию. Почему к нынешней ситуации на энергорынке не удалось хорошо подготовиться и сколько еще нам жить в условиях взлетевших до небес цен? Об этом мы поговорили с еврокомиссаром Кадри Симсон и евродепутатом Рихо Террасом. Читать далее...

Сегодня я, а завтра - ты. Почему Кая не уйдет?

"За два дня с выносливостью марафонца премьер-министр одарила население страны двумя политическими заявлениями. С той же выносливостью население выслушало премьер-министра, зевнуло и вернулось к своим обычным для XXI века делам: поискам средств для обогрева жилищ. Обсуждать предсказуемо оказалось нечего. Гора родила мышь", - пишет Глеб Нечволодов.

Интервью 〉 Скульптор считает, что сдаться всегда проще

На прошлой неделе в Вильянди завершилась долгоиграющая и ставшая уже неприличной свистопляска вокруг памятника эстрадного певца Яака Йоала, который еще до снятия покрытия дал много поводов для разговоров. Скульптуру демонтировали, ящик погрузили на грузовик и отвезли в гараж городской управы, где он теперь будет жать решения своей дальнейшей судьбы. Читать далее...

Глава МИД Великобритании: Россию ждет на Украине новая Чечня

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предостерегла Россию от вторжения на Украину, предупредив, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане. Читать далее...

Проанализированы данные 65 000 беременных: мРНК-вакцины безопасны для матери и плода

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщает, что поступающие все в большем объеме данные доказывают, что мРНК-вакцины от COVID-19 не вызывают осложнений ни у беременной, ни у плода. Читать далее...

Вопрос безопасности: Каллас и Ратас созывают совет старейшин Рийгикогу

Премьер-министр Кая Каллас внесла сегодня предложение спикеру Рийгикогу Юри Ратасу регулярно созывать парламентский совет старейшин для получения обзоров ситуации с безопасностью. По словам Ратаса, он уже по собственной инициативе созвал совет старейшин. Читать далее...

Урмас Марди: повышение цен на отопление тоже ждет решения

Принятые вчера меры компенсации роста цен на электричество, конечно, окажут большую помощь людям, сказал член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди. Но, по его словам, пока не решен вопрос роста цен на центральное отопление, которое является такой же проблемой для населения. Читать далее...

Опрос: популярность коалиции реформистов и центристов за год упала