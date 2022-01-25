Галерея ⟩ Хозяйка магазина нижнего белья теперь продает элитную недвижимость в Меремыйза

Следящие за светской хроникой жители Эстонии были определенно удивлены, когда Тоотс в прошлом году объявила, что присоединится к команде Nordic Estates и станет работать... маклером по недвижимости. Впрочем, она не первая, кто совершил в своей жизни крутой поворот: ранее пытался заниматься недвижимостью молодой победитель конкурса «Эстония ищет суперзвезду» Уудо Сепп, а певица Итака Мария Харито продавала коммерческие площади в Arco Vara.

Тоотс объявила о своей новой профессии в посте на Facebook в марте прошлого года.

За это время дело зашло так далеко, что Тоотс выступает посредником в продаже одного из лучших особняков в престижной деревне Меремыйза недалеко от Кейла-Йоа. Вилла была построена в 2006 году по проекту архитектора Урмаса Лыоке. Общая площадь двухэтажного строения составляет – 383,7 м2.

Это действительно очень роскошная и гламурная вилла. Маклер Тоотс вдохновенно описывает объект: «Эстонский Париж – это Кейла-Йоа, где вы найдете и достойную архитектуру, и романтических влюбленных. Здесь пролито много слез счастья, это - одно из излюбленных мест влюбленных и женатых людей. История этой местности уходит вглубь веков, когда ты смотришь, как дует свежий ветер с моря, твои легкие наполняются свежим воздухом, ты слушаешь тишину и думаешь — c’est l’amour!»