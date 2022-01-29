Картина дня: снежная буря, "пожиратели электричества" и синие человечки

БЛОГ, ФОТО 〉 Снежная буря в Эстонии: ветер до 28 м/с, некоторые дороги могут оказаться непроходимыми

В Эстонии бушует очередная снежная буря, которую датские метеорологи назвали «Малик», а финны – «Вальттери». Сильный снегопад, мокрый снег и метели делают дороги скользкими, а дорожные условия — трудными. Полиция рекомендует по возможности отложить поездки. Читать далее...

Жена умерла, работы нет, квартиру забрали за долги: как житель Эстонии стал бомжом

В полночь на улице один градус тепла. Снег лежит на земле, но начинает таять. Погода вовсе не располагает к прогулке в кроксах на посадочной платформе автовокзала. Но 64-летний Рейн разгуливает там. Хотя ноги забинтованы. Он потирает руки, чтобы согреться. Он не опоздал на последний автобус домой. У него даже нет дома. Читать далее...

Попытка укротить счет за электроэнергию: какие "пожиратели электричества" так раздувают расходы?

Так как электричество стоит дорого и, вероятно, останется дорогим, это заставило задуматься: во сколькообходится то или иное устройство с электропитанием. В счете стоят цифры, которые мало что говорят. Хотелось бы знать, насколько, например, почасовая программа стиральной машины облегчит бремя. Читать далее...

СРАВНИМ ТАРИФЫ 〉 "Было ясно, что скоро бомбанет": какие счета за электричество пришли жителям Латвии

Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии. Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет, и скоро бомбанет". Читать далее...

ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ ИСТОРИЯ 〉 Почему на таллиннских тротуарах запрещено использование песка, золы и соли?

В Таллинне 1014 километров тротуаров. Содержать их по всему городу на протяжении зимы стоит около 17 евро за метр. В настоящее время ответственность за техническое обслуживание в значительной степени лежит собственниках недвижимости, которые пытаются справиться с ситуацией. Читать далее...

Каллас: действия Германии поощряют российскую агрессию в отношении Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) дала интервью изданию The Guardian, прокомментировав деятельность Германии как в отношении передаче оружия Украине, так и по развитию газопровода «Северный поток — 2». Читать далее...

В украинской армии до сих пор можно встретить эстонских "синих человечков"

В то время как в мировых новостях говорится, что Эстония является одной из стран, передающих Украине боеприпасы для ПТРК Javelin, а Германия даритт ей полевой госпиталь, на самом деле вклад Эстонии в этот госпиталь тоже весьма значителен. Читать далее...

В США заметили поставки донорской крови войскам РФ близ границы с Украиной