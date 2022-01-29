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  • Эстония
  • Картина дня: снежная буря, "пожиратели электричества" и синие человечки

Картина дня: снежная буря, "пожиратели электричества" и синие человечки

Снежная буря в Таллинне. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 января.

БЛОГ, ФОТО 〉 Снежная буря в Эстонии: ветер до 28 м/с, некоторые дороги могут оказаться непроходимыми

В Эстонии бушует очередная снежная буря, которую датские метеорологи назвали «Малик», а финны – «Вальттери». Сильный снегопад, мокрый снег и метели делают дороги скользкими, а дорожные условия — трудными. Полиция рекомендует по возможности отложить поездки. Читать далее...

Жена умерла, работы нет, квартиру забрали за долги: как житель Эстонии стал бомжом

В полночь на улице один градус тепла. Снег лежит на земле, но начинает таять. Погода вовсе не располагает к прогулке в кроксах на посадочной платформе автовокзала. Но 64-летний Рейн разгуливает там. Хотя ноги забинтованы. Он потирает руки, чтобы согреться. Он не опоздал на последний автобус домой. У него даже нет дома. Читать далее...

Попытка укротить счет за электроэнергию: какие "пожиратели электричества" так раздувают расходы?

Так как электричество стоит дорого и, вероятно, останется дорогим, это заставило задуматься: во сколькообходится то или иное устройство с электропитанием. В счете стоят цифры, которые мало что говорят. Хотелось бы знать, насколько, например, почасовая программа стиральной машины облегчит бремя. Читать далее...

СРАВНИМ ТАРИФЫ 〉 "Было ясно, что скоро бомбанет": какие счета за электричество пришли жителям Латвии

Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии. Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет, и скоро бомбанет". Читать далее...

ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ ИСТОРИЯ 〉 Почему на таллиннских тротуарах запрещено использование песка, золы и соли?

В Таллинне 1014 километров тротуаров. Содержать их по всему городу на протяжении зимы стоит около 17 евро за метр. В настоящее время ответственность за техническое обслуживание в значительной степени лежит собственниках недвижимости, которые пытаются справиться с ситуацией. Читать далее...

Каллас: действия Германии поощряют российскую агрессию в отношении Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) дала интервью изданию The Guardian, прокомментировав деятельность Германии как в отношении передаче оружия Украине, так и по развитию газопровода «Северный поток — 2». Читать далее...

В украинской армии до сих пор можно встретить эстонских "синих человечков"

В то время как в мировых новостях говорится, что Эстония является одной из стран, передающих Украине боеприпасы для ПТРК Javelin, а Германия даритт ей полевой госпиталь, на самом деле вклад Эстонии в этот госпиталь тоже весьма значителен. Читать далее...

В США заметили поставки донорской крови войскам РФ близ границы с Украиной

В последние две недели Россия поставляла донорскую кровь и другие медицинские материалы войскам, размещенным у границы с Украиной, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в США. Читать далее...

Боевые действия в зимних условиях: в Эстонии стартуют учения НАТО

В Эстонии начинаются совместные учения дислоцированной в стране боевой группы НАТО с эстонскими военнослужащими по ведению боевых действий в зимних условиях. Читать далее...

Горожане в возмущении: дорога к магазину Grossi совершенно непроходима!

В группе Facebook «Märgatud Viljandis» подняли вопрос: почему магазины не заинтересованы в том, чтобы покупатели могли добраться до магазина на машине в любую погоду? Покупатели жалуются, что доступ к продуктовому магазину Grossi по адресу Якобсони, 2 настолько ужасен, что некоторые просто решили больше туда не ходить. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Нужны ли Эстонии ограничения?

На этой неделе Дания объявила, что с 1 февраля полностью снимает все коронаограничения. Ранее о полной или частичной отмене ковидных мер сообщали и другие страны. Вероятно, и у нас одной из главных тем следующей недели станут ограничения, за отмену или смягчение которых выступают почти все политические силы. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Вручены награды лучшим эстонским музыкантам. Куда смотрит Языковая инспекция?

Уходящая неделя в культурной жизни страны была отмечена событием поистине возмутительным. По крайней мере, именно такая эмоциональная оценка напрашивается первым делом, стоит только вспомнить тот священный гнев, который время от времени вызывает использование негосударственного языка в публичной сфере. Читать далее...

Кадай: правительство должно изменить подход к вакцинации

По мнению советника канцлера юстиции Мартина Кадая, вакцинация нужна, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, однако распространение вируса она не остановит. Читать далее...

​ВИДЕО 〉 "Семьи с детьми озабочены по-настоящему. Я закупил корм для котов". Настроения в Киеве

Все чаще мелькают тревожные сообщения - диппредставительства отзывают своих сотрудников из Киева, Латвия советует повременить с поездками, США приводят в боевую готовность 8,5 тысячи солдат для молниеносной переброски в Европу в случае эскалации конфликта России и Украины. Проживающий в Киеве политтехнолог и медиаменеджер Михаил Шейтельман говорит о том, как в такой обстановке чувствуют себя местные жители. Читать далее...

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