Картина дня: новый порядок тестирования, суд над Репс и подготовка к подаче деклараций

Посол ЕС на Украине: «Я тоже не знаю, зачем все это делается»

Ситуация на Украине остается крайне напряженной: ЕС готовит пакет санкций, которые будут применены, если Россия предпримет определенные шаги. О дате возможного вторжения или более ярких телодвижений не говорит никто. А сама Украина, тем временем, продолжает терять инвесторов и впадает в еще более глубокий экономический кризис. Читать далее...

НОВЫЕ ПРАВИЛА 〉 Вступили в силу изменения порядка тестирования и условий карантина

Начиная с понедельника, 7 февраля, изменены условия карантина для работников учреждений здравоохранения, а также реорганизованы принципы проведения ПЦР-тестирования. Читать далее...

В феврале десятки тысяч людей в Эстонии останутся без ковид-паспортов

Просторное кафе сияет огнями, зал полон смеющихся и болтающих людей. Большие стеклянные окна выходят на улицу. Кто-то подходит через дорогу и на мгновение заглядывает внутрь с горькой гримасой на лице. Потом отгоняет видение и спешит по слякоти дальше. Не то чтобы нету денег на кофе и пирожное, хотя в Эстонии и такое часто случается. Нет нужной бумаги, чтобы разрешили сесть. Читать далее...

Установка окна обернулась головной болью: фирма не признала своих ошибок и оказалась в черном списке

На новом стеклопакете заказчик сразу же обнаружил недочеты: вмятины, царапины и прочие дефекты. Поскольку попытки достучаться до фирмы не увенчались успехом, клиенту пришлось обращаться в Комиссию по потребительским спорам. Читать далее…

ФОТО 〉 «Заядлый рыбак и хороший товарищ»: близкие скорбят по погибшему водителю мотосаней

В воскресенье в 18.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту 33-летний мужчина на мотосанях врезался в дерево. По погибшему в результате этого инцидента молодому человеку скорбят друзья и его товарищи рыбаки, по словам которых, погибший Хенрико всегда был жизнерадостным и отличным товарищем. Читать далее...

Невозможное возможно? Полиция дала преступнику номер телефона жертвы

Обычно вор и жертва встречаются так, что последняя первоначально не знает об этом. Но Раквереское отделение полиции решило после кражи свести их вместе. Так 91-летняя Марта недавно встретилась в торговом центре с нечистым на руку человеком. Читать далее...

Келли Сильдару в Пекине не прошла в финал: жаль, что снаряжение меня подвело

В понедельник на Олимпийских играх в Пекине состоялась квалификация в дисциплине Big Air у фристайлисток. Всего им предстояло пройти три квалификационных сессии, по итогам которых определялись финалистки. Читать далее…

Интервью 〉 Командующий Силами обороны Польши: наша оборона начинается с Таллинна

Направленные из Эстонии в помощь для решения миграционного кризиса военные стали хорошим примером философии того, что защита Польши начинается с Таллинна, сказал Postimees командующим Силами обороны Польши Раймунд Анджейчак. Читать далее…

Тойво Майметс: ковид-паспорта отменять рано!