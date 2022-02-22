Картина дня: усугубление украинского кризиса, прекращение трансляции ряда российских каналов и лжеюрист
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 февраля.
Вчера в телеобращении к нации президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных республик Донбасса, которые Москва до сих пор признавала частью Украины. Rus.Postimees собрал реакции эстонских политиков на это решение. Читать далее...
Сегодня в Эстонии прошла конференция: "Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами". В фокусе конференции Эстония, геополитически весь регион Балтийского моря и глобально - экономика Европы и мира, а также кризисы, значительно влияющие сегодня на безопасность, в том числе кризис безопасности, энергетический кризис, климатический и все еще продолжающийся медицинский. Эксперты из частного и общественного секторов и другие спикеры оценят прямое и косвенное влияние сегодняшних кризисов на безопасность и то, каким может быть их развитие в сфере экономики и финансов. Читать далее...
Непризнанные ДНР и ЛНР попросили Российскую Федерацию признать их в качестве независимых государств. Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, после чего состоялись его переговоры с лидерами ряда стран и было анонсировано телеобращение президента. В ходе своего часового выступления Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР от Украины. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее...
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2». Читать далее...
Telia Eesti приняла решение прекратить сотрудничество с Nord Print OÜ, которому принадлежат права на трансляцию в Эстонии каналов PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia и других. Аналогичное решение приняла и Elisa. Читать далее...
В очередном выпуске программы Kuuuurija речь идет о женщине, которая подделала свой диплом и представлялась членом Союза юристов. Она выступала в качестве долгового консультанта, не имея необходимого для этого образования. Читать далее...
На прошлой неделе немало шуму вызвало заявление главы фонда «В защиту семьи и традиций» Варро Вооглайда о том, что он не возражал бы против смены эстонского триколора на российский. Читать далее...
Аренду таллиннской квартиры члена Рийгикогу со скандальной репутацией Мартина Репинского (Центристская партия) оплачивает налогоплательщик, хотя постоянное жилье Репинского находится в Виймси. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9587 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5267. Читать далее...
Сегодня президент Алар Карис посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Читать далее...
На прошлой неделе стало известно, что Таллиннская городская управа договаривается с Урмасом Сыырумаа о том, чтобы сделать соглашение об обслуживании школ более выгодным для города, что должно сэкономить налогоплательщику 20 миллионов евро. Но город пока не нашел общего языка с другими фирмами, обслуживающими школы, и те наслаждаются крупными дивидендными доходами. Читать далее...
Центристская партия удалила со своей домашней страницы протокол о сотрудничестве с правящей партией восточного соседа «Единой Россией». Читать далее...