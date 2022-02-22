Картина дня: усугубление украинского кризиса, прекращение трансляции ряда российских каналов и лжеюрист

«От цинично и жестоко» до «логично и доказательно»: эстонские политики о речи Путина

Вчера в телеобращении к нации президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных республик Донбасса, которые Москва до сих пор признавала частью Украины. Rus.Postimees собрал реакции эстонских политиков на это решение. Читать далее...

КОНФЕРЕНЦИЯ 〉 Командующий Силами обороны Эстонии: если математика говорит, что война будет, она будет. А чувства обманчивы

Сегодня в Эстонии прошла конференция: "Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами". В фокусе конференции Эстония, геополитически весь регион Балтийского моря и глобально - экономика Европы и мира, а также кризисы, значительно влияющие сегодня на безопасность, в том числе кризис безопасности, энергетический кризис, климатический и все еще продолжающийся медицинский. Эксперты из частного и общественного секторов и другие спикеры оценят прямое и косвенное влияние сегодняшних кризисов на безопасность и то, каким может быть их развитие в сфере экономики и финансов. Читать далее...

БЛОГ, ВИДЕО 〉 Путин признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины: туда направляются российские войска, Запад готовит санкции

Непризнанные ДНР и ЛНР попросили Российскую Федерацию признать их в качестве независимых государств. Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, после чего состоялись его переговоры с лидерами ряда стран и было анонсировано телеобращение президента. В ходе своего часового выступления Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР от Украины. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее...

Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2». Читать далее...

Telia и Elisa прекращают сотрудничество с ретранслятором российских телеканалов

Telia Eesti приняла решение прекратить сотрудничество с Nord Print OÜ, которому принадлежат права на трансляцию в Эстонии каналов PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia и других. Аналогичное решение приняла и Elisa. Читать далее...

Остерегайтесь подделок: в Эстонии действует лжеюрист

В очередном выпуске программы Kuuuurija речь идет о женщине, которая подделала свой диплом и представлялась членом Союза юристов. Она выступала в качестве долгового консультанта, не имея необходимого для этого образования. Читать далее...

«Семейная традиция» империи

На прошлой неделе немало шуму вызвало заявление главы фонда «В защиту семьи и традиций» Варро Вооглайда о том, что он не возражал бы против смены эстонского триколора на российский. Читать далее...

Налогоплательщик платит 10 000 евро, чтобы Репинский экономил 25 минут

Аренду таллиннской квартиры члена Рийгикогу со скандальной репутацией Мартина Репинского (Центристская партия) оплачивает налогоплательщик, хотя постоянное жилье Репинского находится в Виймси. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 5267 зараженных, скончались 11 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9587 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5267. Читать далее...

Президент Эстонии встретится в Киеве с Зеленским

Сегодня президент Алар Карис посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Читать далее...

Фирмы по обслуживанию таллиннских школ получили десятки миллионов дивидендов

На прошлой неделе стало известно, что Таллиннская городская управа договаривается с Урмасом Сыырумаа о том, чтобы сделать соглашение об обслуживании школ более выгодным для города, что должно сэкономить налогоплательщику 20 миллионов евро. Но город пока не нашел общего языка с другими фирмами, обслуживающими школы, и те наслаждаются крупными дивидендными доходами. Читать далее...

Центристская партия удалила с сайта ссылку на протокол о сотрудничестве с «Единой Россией»