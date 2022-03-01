В Нарве пересечение границы несколько увеличилось

Оперативная дежурная пограничной охраны Кятлин Лийва сообщила, что Нарвский пограничный пункт работает нормально, перемещаются как грузы, так и люди. Она сказала, что несколько увеличилось количество пересечений границы в обоих направлениях, например, было больше пересечений границы, чем обычно, в транзитных целях, что может быть связано с прекращением авиасообщения. Кроме того, увеличилось движение людей в Россию из-за падения курса рубля.

Лийва подтвердила, что до сих пор на пограничный пункт не прибыли те, у кого нет действующего проездного документа. Граждане Украины могут въезжать в Эстонию без визы.

«Членам семей граждан Украины, которые прибудут на пограничный пункт без действующей шенгенской визы, будет выдана исключительная виза по гуманитарным соображениям», - сказала Лийва, добавив, что исключительная виза будет выдаваться только в обоснованных случаях.