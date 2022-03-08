Аавиксоо: закрытие силами НАТО неба Украины могло бы сыграть на руку Путину

- Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил вчера о том, что лично он поддерживает обеспечение силами НАТО в небе Украины бесполетной зоны, но добавил, что в конечном счете позиция Эстонии будет соответствовать той договоренности, которую достигнут по этому вопросу 30 стран-членов НАТО. Может ли НАТО пойти на такую меру?

- Вряд ли, потому что мы понимаем, что это означает прямой военный воздушный конфликт с Россией, тогда надо бомбить объекты ПВО на территории России, а это уже означает полномерную войну, на которую, по моему мнению, не слишком разумно идти, так как это может привести к непредсказуемым последствиям и повлечь гибель куда большего количества людей, причем большего на порядки. Эмоционально я понимаю призывы к такой мере, но с рациональной точки зрения я думаю, что те меры, которые приняты сейчас, они справедливы. Хотя, конечно, если сидеть сейчас в подвалах в Киеве или в Сумах, вполне можно думать по-другому.

- Противники идеи о взятии НАТО на себя такой ответственности говорят, что если силами НАТО в украинском небе будет сбит российский военный самолет, это будет чревато ударами России уже по странам НАТО; есть и такие мнения, что не такой уж это и риск, и в их поддержку приводится факт, что когда Турция — член НАТО — однажды сбила российский самолет, это закончилось лишь чем-то вроде запрета на ввоз в Россию турецких помидоров...

- Ну, ту и нынешнюю ситуацию просто нельзя сравнивать. Тогда это был просто трагический инцидент, не обязательно это была даже провокация, скорее, просто чья-то ошибка; получилось, конечно, плохо, но критического обострения не случилось. Сейчас же, пожалуй, Путину даже было бы полезно, если бы он мог сказать, что защищает свою территорию, что атаки на его системы ПВО — это нападение на Россию; тогда поддержка Путина и его войны среди населения России стала бы моментально расти. Это было бы неправильно дать сейчас Путину и Кремлю такой козырь. Хотя я допускаю, что, к примеру, через 10 дней ситуация может кардинально измениться, кто знает. Но прямо сейчас НАТО еще не следует брать курс на эскалацию конфликта с Россией.