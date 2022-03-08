В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, бывший министр обороны Эстонии, академик Яак Аавиксоо ответил на вопросы, связанные с идеей закрытия силами НАТО неба над Украиной, с готовностью Эстонии и Европы принимать украинских беженцев и с другими темами.
Аавиксоо: закрытие силами НАТО неба Украины могло бы сыграть на руку Путину
- Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил вчера о том, что лично он поддерживает обеспечение силами НАТО в небе Украины бесполетной зоны, но добавил, что в конечном счете позиция Эстонии будет соответствовать той договоренности, которую достигнут по этому вопросу 30 стран-членов НАТО. Может ли НАТО пойти на такую меру?
- Вряд ли, потому что мы понимаем, что это означает прямой военный воздушный конфликт с Россией, тогда надо бомбить объекты ПВО на территории России, а это уже означает полномерную войну, на которую, по моему мнению, не слишком разумно идти, так как это может привести к непредсказуемым последствиям и повлечь гибель куда большего количества людей, причем большего на порядки. Эмоционально я понимаю призывы к такой мере, но с рациональной точки зрения я думаю, что те меры, которые приняты сейчас, они справедливы. Хотя, конечно, если сидеть сейчас в подвалах в Киеве или в Сумах, вполне можно думать по-другому.
- Противники идеи о взятии НАТО на себя такой ответственности говорят, что если силами НАТО в украинском небе будет сбит российский военный самолет, это будет чревато ударами России уже по странам НАТО; есть и такие мнения, что не такой уж это и риск, и в их поддержку приводится факт, что когда Турция — член НАТО — однажды сбила российский самолет, это закончилось лишь чем-то вроде запрета на ввоз в Россию турецких помидоров...
- Ну, ту и нынешнюю ситуацию просто нельзя сравнивать. Тогда это был просто трагический инцидент, не обязательно это была даже провокация, скорее, просто чья-то ошибка; получилось, конечно, плохо, но критического обострения не случилось. Сейчас же, пожалуй, Путину даже было бы полезно, если бы он мог сказать, что защищает свою территорию, что атаки на его системы ПВО — это нападение на Россию; тогда поддержка Путина и его войны среди населения России стала бы моментально расти. Это было бы неправильно дать сейчас Путину и Кремлю такой козырь. Хотя я допускаю, что, к примеру, через 10 дней ситуация может кардинально измениться, кто знает. Но прямо сейчас НАТО еще не следует брать курс на эскалацию конфликта с Россией.
- Президент Франции Эммануэль Макрон, пожалуй, последний из мировых лидеров, кто еще пытается вести диалог с Владимиром Путиным, вчера обвинил российские власти в моральном и политическом цинизме. Он обратил внимание на то, что все попытки организовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей осажденных российской армией городов, проваливаются, и это происходит по вине России, которая чаще всего предлагает создавать такие коридоры, которые ведут в Россию, в то время как это самое последнее место, куда хотелось бы бежать от российских бомб украинцам. Терпение начинает кончаться даже у Макрона; есть еще вообще какая-то польза от того, что президент Франции продолжает напрямую звонить Путину? Этот последний канал связи важен для Запада или, быть может, эти звонки только воодушевляют Путина…
- Я не думаю, что Макрон — это последний такой канал. Есть еще президент Финляндии Нийнесте, есть премьер-министр Израиля, возможно, президент Турции Эрдоган тоже имеет возможность общаться с Путиным. Но проблема не в контактах; проблема в том, что ни Путин, ни военное руководство в России не знают, что делать дальше. Никакого статегического решения у них сейчас нет. Они думали, что получат в Украине поддержку населения, а ее там нет, и никогда уже не будет; теперь ее уже просто невозможно представить. Ну и как стараться там обеспечить себе эту поддержку? В страну с населением в 40 млн человек тогда нужно ввести миллион оккупантов, а откуда Россия их возьмет? Это же немыслимая задача. Так что никакой стратегии у Кремля сейчас нет. Пробуют одно, пробуют другое, ничего не работает, а мораль у войск падает, потому что отсутствие какой бы то ни было стратегии чувствуется не только со стороны, его чувствуют и российские военные.
- Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало заявила вчера о том, что Эстония готова принять 10 000 беженцев из Украины; по ее словам, это то число, которое не вызовет беспокойства у эстонского общества. Поскольку это военные беженцы, это означает, что им предоставляются все социальные гарантии, что станет дополнительной нагрузкой на госбюджет. В то же время данные социологических опросов показывают, что 77 процентов жителей Эстонии поддерживают прием беженцев от военных действий в Украине. Как вы оцениваете, насколько высока сейчас у населения в Эстонии и вообще в Европе воля помогать украинским беженцам?
- Все видят, что из Украины бегут сейчас женщины с детьми, бегут пенсионеры, а молодые люди остаются воевать. Эта картина коренным образом отличается от того миграционного кризиса, который имел место лет 5 назад, когда среди беженцев были везде заметны мужчины в возрасте 20-30 лет. На самом деле, я всегда был уверен, что если возникнет нужда принимать людей из Украины, то в Эстонии их будут принимать с открытой душой. Но все равно нынешняя поддержка впечатляет, причем не только та, что оказывается на государственном уровне, но и та, что оказывается на уровне населения; простые люди, чьи-то общие знакомые, мелкий бизнес, когда, быть может, фирма с доходом в 100 000 евро покупает за 20 000 евро автобус с медикаментами для украинцев… Это все свидетельствует не только о солидарности людей в Эстонии и Украине, но и об объединении Западной и Восточной Европы, что называется, в ценностном плане. Люди в разных районах Европы почувствовали, что есть внешняя угроза, очень злая, готовая поступать непредсказуемым образом, и стали ощущать, что просто должны помочь тому, кто в этом нуждается.
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