Запрет на полеты над Россией ударил по Finnair: это повлияет и на эстонский туризм

Поэтому в Эстонию будет прибывать меньше азиатских туристов, и эксперты прогнозируют, что самое трудное лето ожидает те эстонские компани, которые сосредоточены на приеме иностранных туристов. На тяжелое лето указывают первые отмены бронирований и настроения в Восточной Европе, которые усиливают страхи людей перед поездками, рассказали эксперты в ходе программы «Turismitund» («Час туризма»).

По словам управляющего Таллиннским аэропортом Рийво Тувике, запрет на полеты в Россию окажет значительное влияние на деятельность Finnair в краткосрочной перспективе, но в конце концов компания приспособится. «Найдутся альтернативные пути в обход России», — сказал Тувике, добавив, что больше всего в этой ситуации потеряют европейские авиакомпании, а выиграют - китайские и ближневосточные, увеличив свою долю рынка в этом направлении.