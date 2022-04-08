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Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию

rus.postimees.ee
Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию
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Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа. Фото: Sander Ilvest

Принадлежащая Урмасу Сыырумаа охранная компания Forus хочет приобрести контрольный пакет акций строительной компании KODA Ehitus, пишет портал DV.ee со ссылкой на газету Äripäev, отмечая при этом, что нынешний собственник KODA Ehitus Майт Мяэ будет владеть одной третью акций и останется членом совета компании.

Сделка ожидает одобрения Департамента конкуренции, стоимость сделки не разглашается по соглашению сторон.

По словам Урмаса Сыырумаа, приобретение контрольного пакета акций KODA Ehitus является хорошим дополнением для Forus: «Технические специалисты Forus управляют и обслуживают важные технические системы здания. То, что мы также начнем проектировать и строить эти системы, чтобы предлагать нашим клиентам еще более комплексный сервис, является логичным шагом и хорошей синергией».

Читайте подробнее на DV.ee.

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