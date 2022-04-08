Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию

По словам Урмаса Сыырумаа, приобретение контрольного пакета акций KODA Ehitus является хорошим дополнением для Forus: «Технические специалисты Forus управляют и обслуживают важные технические системы здания. То, что мы также начнем проектировать и строить эти системы, чтобы предлагать нашим клиентам еще более комплексный сервис, является логичным шагом и хорошей синергией».