В качестве безработных зарегистрированы более 2800 украинских беженцев

В том числе за прошлую неделю на учет встали 1192 украинских беженца.

С помощью Кассы по безработице 51,8 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 9,1 процента в Ида-Вирумаа, 8,5 процента в Пярнумаа, а 7,4 процента в Тартумаа.

92,6 процента вставших на учет беженцев женщины. 9,4 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 76,5 процента из возрастной группы 25–54 года, а 14,1 процента — люди старше 55 лет.

У 60,8 процента вставших на учет украинских беженцев высшее образование, а у 9,9 процента специальное.

Пособие по безработице получают 509 человек (42,7 процента) вставших на учет на прошлой неделе.