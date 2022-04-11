По состоянию на 10 апреля на учет в Кассе по безработице встали 2858 связанных с Украиной получивших международную защиту лиц, они составляют 6,1 процента всех зарегистрированных безработных.
В качестве безработных зарегистрированы более 2800 украинских беженцев
В качестве безработных зарегистрированы более 2800 украинских беженцев
В том числе за прошлую неделю на учет встали 1192 украинских беженца.
С помощью Кассы по безработице 51,8 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 9,1 процента в Ида-Вирумаа, 8,5 процента в Пярнумаа, а 7,4 процента в Тартумаа.
92,6 процента вставших на учет беженцев женщины. 9,4 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 76,5 процента из возрастной группы 25–54 года, а 14,1 процента — люди старше 55 лет.
У 60,8 процента вставших на учет украинских беженцев высшее образование, а у 9,9 процента специальное.
Пособие по безработице получают 509 человек (42,7 процента) вставших на учет на прошлой неделе.
На прошлой неделе 192 человека сняли с учета, поскольку они нашли работу.
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