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Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания провалился

rus.postimees.ee
Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания провалился
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Владимир Жаворонков
Владимир Жаворонков Фото: Николай Андреев

Нарвское горсобрание не поддержало в четверг выдвинутый оппозицией вотум недоверия в отношении главы депутатского корпуса Владимира Жаворонкова, сообщил портал Rus.Err.ee.

За выражение недоверия Жаворонкову высказалось 13 депутатов Нарвского горсобрания из минимально необходимых 16. С таким же результатом прошло и голосование по вотуму недоверия его заместителю Наталии Умаровой.

Голосование в горсобрании инициировала центристская фракция, а также фракция бывшего мэра Алексея Евграфова. Оно рассматривалось как очередная попытка изменить конфигурацию власти в приграничном городе, которая после осенних выборов контролируется избирательным союзом Катри Райк.

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