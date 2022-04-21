Нарвское горсобрание не поддержало в четверг выдвинутый оппозицией вотум недоверия в отношении главы депутатского корпуса Владимира Жаворонкова, сообщил портал Rus.Err.ee.
Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания провалился
Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания провалился
За выражение недоверия Жаворонкову высказалось 13 депутатов Нарвского горсобрания из минимально необходимых 16. С таким же результатом прошло и голосование по вотуму недоверия его заместителю Наталии Умаровой.
Голосование в горсобрании инициировала центристская фракция, а также фракция бывшего мэра Алексея Евграфова. Оно рассматривалось как очередная попытка изменить конфигурацию власти в приграничном городе, которая после осенних выборов контролируется избирательным союзом Катри Райк.
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