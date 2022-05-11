В центре Пярну подростки целились в людей из стартового пистолета

После этого пистолет взял старший, и оба пошли дальше по улице Рюйтли. Внезапно кто-то закричал на эстонском языке: «Брось оружие!»

Молодой человек приказа не выполнил. Вместо этого он начал целиться в призвавшего его к порядку человека. Позже он скажет полицейским, что целился в человека, поскольку почувствовал угрозу для себя и своего друга. Близко к этому человеку они не подошли, а отправились в сторону заправки, расположенной неподалеку.

Человек, которому подросток угрожал, позвонил в Центр тревоги и сообщил, что по центру Пярну разгуливают вооруженные люди. Полиция отреагировала моментально. На место прибыли бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали предположительно вооруженных подростков рядом с заправочной станцией.

Вне зависимости от того, идет ли речь об огнестрельном оружии или о стартовом пистолете, Пенитенциарный кодекс квалифицирует подобное деяние, как грубое нарушение общественного порядка.

Это не единственный хулиганский поступок, совершенный подростком в этом году. 25 января он попытался украсть в торговом центре ящик для пожертвований, в котором были почти 700 евро. Схватив ящик, он бросился бежать, охранник последовал за ним, и в итоге, ящик пришлось бросить.

Собиравшая деньги благотворительная организация, конечно, получила деньги, но сам ящик для пожертвований разбился. Это нанесло ущерб в размере 580 евро.

Ранее не судимый несовершеннолетний хулиган недавно заключил с прокуратурой соглашение. Суд в качестве наказания назначил ему семимесячный контроль поведения. Поскольку речь идет о несовершеннолетнем, оплату работы адвоката в размере чуть более 280 евро суд возложил на государство. Но родителям подростка нужно возместить ущерб, причиненный уничтожением ящика для сбора пожертвований.

В отношении совершеннолетнего производство по делу о грубом нарушении общественного порядка прекратили по принципу оппортуниета, поскольку и он не имел прежде наказаний. Прокурор пришел к выводу, что молодой человек хоть и совершил преступление, но его вина не была слишком серьезной и он раскаялся.

Прекращение производства по принципу оппортунитета не означает оправдания или отказа от обвинения, речь идет о том, что прокуратура и суд подтвердили факт вины, но за совершенное не обязательно наказывать обвиняемого в уголовном порядке.