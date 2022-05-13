Полиция ищет пропавших в Рапламаа Викторию, Валерию и Анелю

64-летняя Виктория и ее дочери 39-летняя Валерия и 31-летняя Анеля покинули свой дом в Рапламаа в октябре прошлого года. Полиция собрала всю возможную информацию, однако местонахождение женщин не установлено. Собранная на данный момент информация позволяет предположить, что жещины могут находиться в Ида-Вирумаа. У полиции нет оснований полагать, что их жизни угрожает опасность.

Рост 64-летняя Виктории около 160 сантиметров, имеет стройное телосложение, темно-каштановые волосы и серые глаза. 39-летняя Валерия ростом около 168 сантиметров, стройного телосложения, глаза карие глаза, волосы темные. 31-летняя Анел ростом около 165 сантиметров, стройного телосложения, с каштановыми волосами и карими глазами. Женщины общаются как на эстонском, так и на русском языках.

Полиция просит всех, кто видел женщин или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или в отделение полиции Центральной Эстонии по телефону 5302 4826. Полиция также просит самих женщин связаться с ними, чтобы сообщить их родственникам, что с ними все в порядке.

Валерия Фото: Erakogu