Россия выпустила из Мариуполя автоколонну из более чем 500 машин. Разрешения ждали три дня

В субботу, 14 мая, из оккупированного армией России Мариуполя впервые за долгое время выехала эвакуационная колонна, состоящая более чем из 500 автомобилей, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Одновременно с ними впервые за долгое время смогли эвакуироваться и жители Северодонецка.