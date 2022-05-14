В субботу из оккупированного российской армией Мариуполя впервые за долгое время выехала эвакуационная колонна из более 500 автомобилей, сообщил советник мэра города. По его словам, эта колонна ждала разрешения на выезд три дня, пишет Rus.TVNET.
Россия выпустила из Мариуполя автоколонну из более чем 500 машин. Разрешения ждали три дня
В субботу, 14 мая, из оккупированного армией России Мариуполя впервые за долгое время выехала эвакуационная колонна, состоящая более чем из 500 автомобилей, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Одновременно с ними впервые за долгое время смогли эвакуироваться и жители Северодонецка.
"В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей", - сообщил руководитель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.