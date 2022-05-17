Банк: молодежь стремится накопить на покупку первого жилья

Если для 18–20-летних наиболее важным вопросом является накопление денег (68% респондентов), то для 21–25 и 26–30-летних это - покупка первого жилья (65% и 58% соответственно). До половины молодых клиентов ожидают от банка поддержки в начале инвестирования.

Также ожидаются советы и поддержка по вопросам, связанным с путешествиями (кредитные карточки, страхование путешествий), покупкой первого автомобиля, а также открытием своего первого бизнеса. По данным опроса, каждый пятый клиент Swedbank в возрасте 18–25 лет заинтересован в создании бизнеса и хотел бы получить консультацию банка. Они ищут помощи в виде консультаций и обучения тому, как начать бизнес, а также поддержки в финансировании.

«От банка ожидают не просто открытия банковских счетов и подписания кредитных договоров, востребованы функции экспертного советника и поставщика услуг. У молодых людей большие ожидания. Мы должны сделать все возможное, чтобы соответствовать им», – сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.