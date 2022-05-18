На Сааремаа родился Дамир – военный беженец с Украины

Мать Дамира зовут Юлия Шипачева, она прибыла на Сааремаа 28 марта с четырехлетним сыном Данилом и свекровью Натальей. Жили они в небольшом городке Зеленодольске Днепропетровской области. Зеленодольск по площади почти в три раза меньше Курессааре, но население городов примерно одинаковое.

«Когда началось российское вторжение в Украину, мы не верили, что война дойдет до наших домов. Зеленодольск – маленький городок, не имеющий стратегического значения. Но нас тоже бомбили», – говорит Юлия, укачивая на руках маленького Дамира.

Первый российский ракетный обстрел Зеленодольска поразил дом в непосредственной близости от места, где жила свекровь Юлии. После этого часть семьи приняла решение покинуть Украину. «Мама осталась в Зеленодольске. Отец работает на ТЭЦ, которую уже несколько раз обстреливали. Мама не согласилась уезжать без отца. Но родители требовали, чтобы я уехала без разговоров. Да я и сама не представляла, как бы рожала в бомбо­убежище», – говорит Юля.

По словам Юлии, путь в Эстонию был непростым: наступал срок рожать, рядом маленький ребенок, три дня в дороге. «Труднее всего было морально. Особенно Данилу. Но нас везде очень хорошо принимали. Во Львове нам помогал Красный Крест, потом польские волонтеры устроили нам ночлег, чтобы мы могли немного отдохнуть. А затем нас привезли в Эстонию, в Пярну», – рассказывает Юлия.

Приняли как своих

Родственников и друзей у семьи Шипачевых в Эстонии нет, но многие здесь говорят по-русски, что, по мнению Юлии, значительно облегчает общение. «Нас здесь приняли как своих. Я и представить себе не могла, что в Эстонии меня окружат настолько дружелюбные люди с открытой душой. В больнице ко мне очень тепло относились. Врачи, медсестры и нянечки помогали во всем. Роды были очень тяжелыми. Но медицинское обслуживание здесь отличное», – радуется молодая мама.

Юлия говорит, что в больнице ей и новорожденному дали все необходимое. От некоторых вещей она отказалась, потому что к тому моменту ей уже помогли многие жители Курессааре, узнавшие, что она вот-вот должна родить. «Мне передали подарки для ребенка, нашли семейного врача. Каждый раз, когда мы приезжаем в больницу, нас встречают как родных. Никто не оставит тебя здесь без помощи, все готовы пойти навстречу», – добавляет Юля.

«Смотрите, ракеты летят!»

Материальную помощь оказывает и эстонское государство – 60 евро в месяц на ребенка. Однако свекровь Юлии Наталья уже нашла работу. Семья до сих пор живет в гостинице – молодая мама надеется, что на первое время у них денег хватит.

Старший сын Юлии уже ходит в детский сад, где открыли группу для украинских детей. Несмотря на возраст, маленький человечек понимает, что произошло дома и почему ему пришлось неожиданно покинуть друзей и оставить любимые игрушки.

«Только сейчас мы начинаем с этим справляться… Громкие звуки с улицы время от времени еще пугают нас, но стало намного легче. Когда только приехали сюда, вышли на улицу и увидели сразу несколько летящих самолетов. Данил вздрогнул и сказал: "Мама, смотри, ракеты летят!" Следы в небе действительно напоминали следы ракет. Мы объяснили сыну, что это самолеты, и он успокоился».

В Курессааре Юлии в целом нравится, хотя приспособиться к новым условиям было непросто. «Как только война в Украине закончится, мы поедем обратно домой. Не зря говорят – в гостях хорошо, а дома лучше. Мы очень скучаем по дому, как бы хорошо нам здесь ни было. Тут все какое-то другое: еда другая, вода другая и даже воздух другой. Пришлось привыкать. Дом всегда остается домом», – грустно говорит Юля.