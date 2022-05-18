Postimees в Украине ⟩ Эстонец, живший в печально известном районе Харькова: с каждым днем бомбежки становились все ближе к моему дому

Артур, до войны работавший в Харькове продавцом, - потомок крымских эстонцев. Его мать и бабушка хорошо говорили по-эстонски, но, к сожалению, Артур не говорит на языке своих предков. Он не захотел, чтобы в СМИ называли его фамилию, но Postimees может подтвердить, что она типично эстонская.